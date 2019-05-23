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23 мая 2019, четверг, 17:22 65
Политика 2019-05-23T17:23:49+03:00
Українські Новини
Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов всего за сутки

Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов всего за сутки

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о его отставке набрала за сутки необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

Она была зарегистрирована 22 мая Максимом Безруком и в четверг, 23 мая, набрала более 30 тыс. голосов.

"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания", - написано в ней.

Отмечается, что Зеленский консолидировал протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, в то время как после инаугурации, он не можете не иметь конкретного пути.

Автор заявляет, что первые заявления и действия Президента разочаровывают избирателей и разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию.

"Состоит недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки с должности Президента Украины!", - указано в петиции.

Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочих дней и обнародовать ответ Зеленсикого в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

Как сообщали Українські Новини, страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна 23 мая. 

Ранее сайт АП обновили под Президента Зеленского.

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