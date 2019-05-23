Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов всего за сутки

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о его отставке набрала за сутки необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.\r\nОна была зарегистрирована 22 мая Максимом Безруком и в четверг, 23 мая, набрала более 30 тыс. голосов.\r\n"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания", - написано в ней.\r\nОтмечается, что Зеленский консолидировал протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, в то время как после инаугурации, он не можете не иметь конкретного пути.\r\nАвтор заявляет, что первые заявления и действия Президента разочаровывают избирателей и разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию.\r\n"Состоит недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки с должности Президента Украины!", - указано в петиции.\r\nАдминистрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочих дней и обнародовать ответ Зеленсикого в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.\r\nКак сообщали Українські Новини, страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна 23 мая. \r\nРанее сайт АП обновили под Президента Зеленского.