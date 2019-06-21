Петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленському про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.\r\nПро це свідчать дані на сайту Президента, передають Українські Новини.\r\n"Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, яким є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 осіб", - сказано в ній.\r\nАдміністрація Президента має приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів і оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.\r\nСкріншот: сайт Президента України\r\nЯк повідомляли Українські Новини, петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні. Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова.\r\nТакож петиція про скасування петиції за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів, а раніше петиція про відставку Зеленського набрала потрібну кількість всього голосів за добу. Зеленський відповів на петицію за його відставку.