Петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленському про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайту Президента, передають Українські Новини.

"Для економії коштів і зменшення тягаря для українців, яким є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 осіб", - сказано в ній.

Адміністрація Президента має приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів і оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.

Скріншот: сайт Президента України

Як повідомляли Українські Новини, петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів всього за 2 дні. Зеленський відповів на петицію про звільнення Авакова.

Також петиція про скасування петиції за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів, а раніше петиція про відставку Зеленського набрала потрібну кількість всього голосів за добу. Зеленський відповів на петицію за його відставку.