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04 июня 2019, вторник, 16:56 653
Общество 2019-06-04T17:03:08+03:00
Українські Новини
Петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня

Петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Авакова" на сайте Верховной Рады набрала более 12 тыс. подписей из необходимых 25 000 меньше чем за два дня, сообщают Українські Новини.

По состоянию на 16:55 петиция собрала 12 228 подписей.

Скриншот: petition.presidentСкриншот: petition.president

Петиция создана 2 июня, автором инициативы указан Роман Василенко. 

Текста и объяснения у петиции нет, ее описание дублирует название: "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Авакова".

Как сообщали Українські Новини, умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом. Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.

Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

Возмущенная толпа устроила беспорядки у МВД в Киеве из-за убийства ребенка полицейскими.

Больше новостей о: Петиция Арсен Аваков электронная петиция Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком

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