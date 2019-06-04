Петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня

Петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Авакова" на сайте Верховной Рады набрала более 12 тыс. подписей из необходимых 25 000 меньше чем за два дня, сообщают Українські Новини.

По состоянию на 16:55 петиция собрала 12 228 подписей.

Скриншот: petition.president

Петиция создана 2 июня, автором инициативы указан Роман Василенко.

Текста и объяснения у петиции нет, ее описание дублирует название: "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Авакова".

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