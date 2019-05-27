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27 мая 2019, понедельник, 17:14 88
Президент 2019-05-27T18:03:31+03:00
Українські Новини
Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов

Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому об отмене петиции о его отставке, которая собрала нужные голоса за сутки, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается", - указано в ней.

Петицию зарегистрировал 23 мая Леонид Яценко.

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - отмечает Яценко.

Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

В то же время петицию об отставке Зеленского по состоянию на понедельник поддержали 59,8 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что электронная петиция не является основанием для отставки Президента.

Тем временем Зеленский согласен на досрочные выборы в Раду, несмотря на то, что парламент отказался внести изменения в избирательное  законодательство.

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