Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому об отмене петиции о его отставке, которая собрала нужные голоса за сутки, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.\r\n"Предлагаю отменить петицию №22\/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается", - указано в ней.\r\n\r\nПетицию зарегистрировал 23 мая Леонид Яценко.\r\n"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - отмечает Яценко.\r\nАдминистрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.\r\nВ то же время петицию об отставке Зеленского по состоянию на понедельник поддержали 59,8 тыс. человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что электронная петиция не является основанием для отставки Президента.\r\nТем временем Зеленский согласен на досрочные выборы в Раду, несмотря на то, что парламент отказался внести изменения в избирательное законодательство.