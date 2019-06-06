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06 июня 2019, четверг, 18:13 379
Президент 2019-06-06T18:24:09+03:00
Українські Новини
Зеленский ответил на петицию за его отставку

Зеленский ответил на петицию за его отставку

Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может пренебречь волей 73% избирателей и покинуть свой пост.

Об этом он заявил, комментируя электронную петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, передают Українські Новини.

"Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру", - говорится в ответе Зеленского.

Зеленский напоминает, что, согласно Конституции, Президент покидает свой пост: в случае отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента и смерти, и добавляет, что по объективным причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 не может.

"Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - говорится в ответе Президента.

Зеленский предлагает инициатору и поддержавшим петицию требовать у депутатов Верховной Рады скорейшего принятия внесенного им в парламент законопроекта об импичменте Президента, что позволит добиваться его отставки законно.

Как сообщали Українські Новини, 22 мая Максим Безрук зарегистрировал на сайте Президента электронную петицию к Зеленскому о его отставке, уже 23 мая она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Глава АП Андрей Богдан заявил, что электронная петиция не является основанием для отставки Президента.

После чего петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов

 
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