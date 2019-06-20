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20 июня 2019, четверг, 16:20 338
Президент 2019-06-20T16:26:49+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил ряд указов, включая штрафы за нарушение кассовой дисциплины

Зеленский отменил ряд указов, включая штрафы за нарушение кассовой дисциплины

Президент Владимир Зеленский отменил более 150 указов, включая о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины.

Соответствующие указы Президента №418 и №419 от 20 июня обнародованы на сайте главы государства, передают Українські Новини.

Среди отмененных указов также: указ от 1991 года о борьбе со спекулятивной деятельностью, от 1993 года – о порядке выполнения государственного бюджета.

Также отменен ряд указов, касающийся обращения и оплаты за бланки векселей, валютного регулирования и ряд указов по предпринимательской деятельности.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский отменил указ об использовании специальных сигналов на служебных автомобилях.

20 июня Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот.

Тем временем Владимир Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента.

В социальних сетях активно начали обсуждать идею Президента Владимира Зеленского перенести Администрацию Президента в здание Украинского дома.

 

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