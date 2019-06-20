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20 июня 2019, четверг, 12:07 61
СМИ 2019-06-20T13:00:02+03:00
Українські Новини
Газета "Вести" прогнозирует низкий спрос на свой украинский тираж из-за языкового закона

Газета "Вести" прогнозирует низкий спрос на свой украинский тираж из-за языкового закона

Газета
Газета "Вести". Фото: Оксана Омельчменко/Facebook

Газета "Вести" прогнозирует низкий спрос на украинский тираж издания после вступления в силу нормы закона о функционировании украинского языка для печатных СМИ в 2022 году.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила главный редактор "Вести мас медиа" Оксана Омельченко, передают Українськi Новини.

"Спрос будет, но очевидно, что он будет ниже. Почему газеты, которые издаются в Киеве, в Одессе, Харькове, Днипре, - преимущественно выходят на русском языке? Поскольку мы клиентоориентированы, мы предоставляем тот продукт, который хотят покупать и читать", сказала она.

По ее словам, в указанных регионах живут люди, которые в быту в основном общаются на русском языке и соответственно им комфортнее читать на этом языке.

25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

15 мая закон подписал Президент Перт Порошенко, а сам закон за исключением некоторых норм вступит в силу 16 июля.

Согласно закону, разрешено издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года.

Как сообщали Українськi Новини, газета "Сегодня" не будет сокращать русскоязычный тираж из-за закона о языке. Также газета "Сегодня" считает нерентабельным выпуск украинского тиража из-за вступления в действие закона о функционировании украинского языка.

Кроме того, шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" не видит будущего для издания из-за "языкового закона".

Тем временем в АП открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот.

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