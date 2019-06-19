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19 июня 2019, среда, 14:43 13
Судебная власть 2019-06-19T14:43:11+03:00
Українські Новини
Суд в Нидерландах назначил дату по делу MH17 на Донбассе

Суд в Нидерландах назначил дату по делу MH17 на Донбассе

Самолет MH17. Фото: Telegram/Порошенко
Самолет MH17. Фото: Telegram/Порошенко

Суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении на Донбассе самолета Malaysia Airlines (MH17), о котором National Geographic снял документальный фильм, 9 марта 2020 года.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Национальной прокуратуры Нидерландов Фредерик Вестербеке, передают Українськi Новини.

Он отметил, что материалы уголовного дела о крушении самолета находятся под усиленной охраной в здании суда в Схипхоле (Нидерланды).

Первое судебное заседание назначено на 9 марта 2020 года.

Международная следственная группа призывает всех пострадавших и свидетелей явиться на суд.

Также прокурор Вестербеке выразил надежду, что 4 подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Сергей Харченко - будут арестованы и доставлены на судебное заседание.

В то же время он подчеркнул, что суд начнет рассматривать дело даже при отсутствии подсудимых.

Как сообщали Українські Новини, Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам "ДНР" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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