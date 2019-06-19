Суд в Нидерландах назначил дату по делу MH17 на Донбассе

Суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении на Донбассе самолета Malaysia Airlines (MH17), о котором National Geographic снял документальный фильм, 9 марта 2020 года.\r\nОб этом на пресс-конференции сказал председатель Национальной прокуратуры Нидерландов Фредерик Вестербеке, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что материалы уголовного дела о крушении самолета находятся под усиленной охраной в здании суда в Схипхоле (Нидерланды).\r\nПервое судебное заседание назначено на 9 марта 2020 года.\r\nМеждународная следственная группа призывает всех пострадавших и свидетелей явиться на суд.\r\nТакже прокурор Вестербеке выразил надежду, что 4 подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Сергей Харченко - будут арестованы и доставлены на судебное заседание.\r\nВ то же время он подчеркнул, что суд начнет рассматривать дело даже при отсутствии подсудимых.\r\nКак сообщали Українські Новини, Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам "ДНР" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе.