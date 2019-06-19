Суд у Нідерландах призначив дату у справі MH17 на Донбасі

Суд у Нідерландах почне розглядати справу про аварію на Донбасі літака Malaysia Airlines (MH17), про яку National Geographic зняв документальний фільм, 9 березня 2020 року.

Про це на прес-конференції сказав голова Національної прокуратури Нідерландів Фредерік Вестербеке, передають Українські Новини.

Він зазначив, що матеріали кримінальної справи про катастрофу літака перебувають під посиленою охороною в будівлі суду в Схіпхолі (Нідерланди).

Перше судове засідання призначено на 9 березня 2020 року.

Міжнародна слідча група закликає всіх постраждалих і свідків з'явитися на суд.

Також прокурор Вестербеке висловив надію, що 4 підозрюваних - росіяни Ігор Гіркін, Дубинський Сергій, Олег Пулатов і українець Сергій Харченко - будуть арештовані і доставлені на судове засідання.

Водночас він підкреслив, що суд почне розглядати справу навіть за відсутності підсудних.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна слідча група висунула підозру 4 бойовикам "ДНР" в причетності до падіння літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Слідом за нею СБУ оголосила підозру Ігорю Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР".

Суд у Нідерландах у справі Malaysia Airlines триватиме близько року.

А поки міжнародні слідчі просять Росію і Україну допитати 4 бойовиків "ДНР" і не планують робити запит про екстрадицію.

Крім того, оприлюднені телефонні переговори бойовиків з "главою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим і помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим у справі MH17.