Международные следователи просят Россию и Украину допросить 4 боевиков "ДНР" в деле Malaysia Airlines

Международная следственная группа намерена просить Россию и Украину допросить четырех подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе и не намерена просить об их экстрадиции.

Об этом сообщил представитель следственной группы на пресс-конференции в Нидерландах, передают Українськi Новини.

"В кратчайшие сроки мы официально запросим РФ предоставить повестку подозреваемым, находящимся в РФ. Мы также попросим Россию допросить подозреваемых по обвинениям. Такой же официальный запрос будет отправлен Украине в отношении украинских подозреваемых. Мы не будем запрашивать экстрадицию, поскольку российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию своих граждан", - сказал он.

Следственная группа также призвала Россию к сотрудничеству и взаимной правовой помощи.

Группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Трое из них являются гражданами России: Игорь Гиркин (Стрелков) - бывший "министр обороны" "ДНР", Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") - бывший "начальник главного разведывательного управления" "ДНР" и Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - экс-заместитель "начальника главного разведывательного управления" "ДНР".

Один из подозреваемых - гражданин Украины: Сергей Харченко (позывной "Крот") - сотрудник "разведки" "ДНР".

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Зеленский и премьер Нидерландов обсудили расследование крушения самолета под Донецком.

Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в 2014 году.