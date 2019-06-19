Суд по делу о крушении самолета Malaysia Airlines будет длиться около 1 года, - следственная группа

Международная следственная группа заявляет, что суд по делу о крушении самолета Malaysia Airlines будет длиться около 1 года.\r\nОб этом на пресс-конференции сказал глава следственной группы, прокурор Фред Вестербеке, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что если 4 подозреваемых не явятся на суд 9 марта 2020 года, то их интересы будут представлять адвокаты.\r\n"Длительность суда зависти от того, появятся ли подозреваемые в суде... Мы считаем, что это займет около 1 года, возможно, меньше", - сказал Вестербеке.\r\nПо его словам, в процессе около 300 свидетелей.\r\nОн назвал реалистичным привлечение к уголовной ответственности виновных в крушении самолета Malaysia Airlines.\r\nКак сообщали Українськi Новини, международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики", один из которых - гражданин Украины: Сергей Харченко (позывной "Крот") - сотрудник "разведки" ДНР.\r\nОни подозревают в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines на Донбассе 17 июля 2014 года.\r\nМеждународные следователи просят Россию и Украину допросить Гиркина и еще 3 боевиков "ДНР" в деле Malaysia Airlines.