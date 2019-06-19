Четыре боевика подозреваются в терроризме по делу Malaysia Airlines. Один из них - гражданин Украины

Служба безопасности Украины сообщила бывшему "министру обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам о подозрении в терроризме по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 по факту сбития пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH-17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении", - сказано в нем.

Подозрения заочно объявлены гражданам России Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Сергею Харченко.

Как сообщали Українськi Новини, суд в Нидерландах назначил дату по делу MH17 на Донбассе.

Ранее суд разрешил СБУ задержать российского военного, причастного к крушению Boeing-777, а британская разведка подтвердила, что Boeing-777 был сбит из российской ракетной установки.