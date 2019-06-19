Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17

Международная следственная группа заявляет, что подозреваемые в крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, среди которых есть украинец, координировали действия с "главой" аннексированного Россией Крыма Сергеем Аксеновым и помощником Президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Об этом на пресс-конференции в Нидерланадах сказали представители следственной группы, передают Українськi Новини.

В частности, они обнародовали перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.

Согласно им, в июне 2014 года руководители "ДНР" через Аксенова запросили у российских властей усиление военной помощи, а именно они просили о поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Аксенов ответил, что этот вопрос решается на высшем уровне российских властей.

После крушения самолета в июле 2014 года "премьер-министр" "ДНР" Александр Бородай контактировал с Сурковым и просил у него помощи в данном деле.

В свою очередь ГПУ выложила видео с записью переговоров.

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Как сообщали Українські Новини, суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении на Донбассе самолета Malaysia Airlines 9 марта 2020.

Международная следственная группа не намерена просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых и просит допросить их самостоятельно.

В то же время СБУ сообщила экс-"министру обороны" "ДНР" Стрелкову и еще 3 боевикам о подозрении в терроризме по делу MH17.