подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 14:55 175
Политика 2019-06-19T16:03:21+03:00
Українські Новини
"Стрелкову"-Гиркину и 3 боевикам "ДНР" выдвинули подозрение в крушении борта МН17 над Донбассом

"Стрелкову"-Гиркину и 3 боевикам "ДНР" выдвинули подозрение в крушении борта МН17 над Донбассом

Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом сказал представитель следственной группы на пресс-конференции в Нидерландах, передают Українськi Новини.

Подозрение выдвинуто бывшему "министру обороны" ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему "начальнику главного разведывательного управления" ДНР Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый") и его заместителю Олегу Пулатову (позывной "Гюрза").

Также подозрение предъявлено сотруднику "разведки" ДНР Сергею Харченко (позывной "Крот")

Гиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, а Харченко - гражданин Украины.

Все они подозреваются в том, что способствовали транспортировке на Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

Следственная группа отметила, что Гиркин действовал в координации с российскими властями.

Тем временем СБУ объявила в розыск российского офицера, причастного к катастрофе самолета МН17 на Донбассе, а боевика "ДНР", охранявшего обломки Malaysia Airlines, задержали.

Больше новостей о: Игорь Гиркин Malaysia Airlines МН17 Крушение МН17

Архив
Новости
На рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб 16:23
Суд ЕС отказался признавать "три полоски" Adidas 16:18
В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет 16:14
Полиция начала расследовать поджог сельсовета в Волынской области 16:10
"Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в своих компаниях 16:01
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok