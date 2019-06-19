"Стрелкову"-Гиркину и 3 боевикам "ДНР" выдвинули подозрение в крушении борта МН17 над Донбассом

Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в 2014 году.\r\nОб этом сказал представитель следственной группы на пресс-конференции в Нидерландах, передают Українськi Новини.\r\nПодозрение выдвинуто бывшему "министру обороны" ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему "начальнику главного разведывательного управления" ДНР Сергею Дубинскому (позывной "Хмурый") и его заместителю Олегу Пулатову (позывной "Гюрза").\r\nТакже подозрение предъявлено сотруднику "разведки" ДНР Сергею Харченко (позывной "Крот")\r\nГиркин, Дубинский и Пулатов - граждане России, а Харченко - гражданин Украины.\r\nВсе они подозреваются в том, что способствовали транспортировке на Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.\r\nСледственная группа отметила, что Гиркин действовал в координации с российскими властями.\r\nТем временем СБУ объявила в розыск российского офицера, причастного к катастрофе самолета МН17 на Донбассе, а боевика "ДНР", охранявшего обломки Malaysia Airlines, задержали.