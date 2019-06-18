Комитет по защите журналистов призвал Зеленского сделать свободу слова приоритетом в Украине

Исполнительный директор Комитета по защите журналистов (КЗЖ) в Нью-Йорке Джоэл Саймон призвал президента Украины Владимира Зеленского уделить приоритетное внимание и содействовать свободе прессы в Украине. Об этом говорится в открытом письме, адресованном главе Украины, на сайте комитета. \r\nКак отмечается в письме, в последние годы ряд украинских журналистов подвергались репрессиям за их репортажи, что свидетельствует об ухудшении свободы прессы в стране. \r\n"Наиболее показательным является случай с журналистом-расследователем белорусского происхождения Павлом Шереметом, который был убит в результате взрыва автомобильной бомбы в Киеве 20 июля 2016 года. КЗЖ неоднократно призывал украинские власти провести тщательное и независимое расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в тексте.\r\n"В первую годовщину убийства Шеремета я возглавил делегацию КЗЖ в Украине, которая выпустила наш специальный доклад: "Отказ в правосудии: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета". Во время поездки мы встретились с тогдашним президентом Петром Порошенко, чтобы обсудить выводы доклада и представить рекомендации украинским властям. Порошенко сказал делегации, что у его правительства есть политическая воля, чтобы решить дело. Тем не менее, не было никакого прогресса в расследовании при администрации Порошенко, и власти ограничили доступ общественности как к информации о расследовании, так и к следователям", - пишет Саймон.\r\nВ связи с этим глава комитета просит Зеленского обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности.\r\n"Продолжающаяся безнаказанность в убийствах журналистов оказывает пугающее воздействие на прессу страны, особенно среди журналистов, освещающих потенциально деликатные и противоречивые вопросы", - говорится в письме.\r\n\r\n \r\n\r\nТакже в комитете обратили внимание на другого журналиста - Кирилла Вышинского, главреда РИА Новости Украина, который находится под стражей с мая 2018 года. Как отметил Саймон, ему грозит длительный срок лишения свободы по обвинению в антигосударственном обвинении, которое Вышинский отрицал. \r\n"Мы призываем ваше правительство выполнить свои международные обязательства по защите свободы прессы и защите прав всех журналистов, независимо от их политической принадлежности или редакционной позиции, незамедлительно и безоговорочно освободив Вышинского", - заявил директор. \r\nКроме того, в письме обратили внимание на независимого журналиста Станислава Асеева, которого в течение двух лет удерживают сепаратисты на Донбассе. \r\nПо его словам, Асеев, также известный как Станислав Васин, рассказал для международной и внутренней аудитории о реалиях, с которыми сталкиваются украинцы, живущие на востоке. Сообщается, что КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит президента использовать полномочия для обеспечения освобождения Асеева.\r\nТакже Саймон подчеркнул, что комитет ведет неустанную работу над тем, чтобы обеспечить свободу журналисту "Укринформ" Роману Сущенко, который находится в российской тюрьме с 2016 года, и призвал Зеленского приложить все усилия для обеспечения его свободы.\r\n"Украина в состоянии показать региональный пример свободы прессы - в зависимости от шагов, которые вы предприняли за время пребывания на посту президента. Мы умоляем вас разрешить такие случаи безнаказанности, как Павел Шеремет; защитить пространство для критической и независимой журналистики, обеспечив, чтобы международные и местные журналисты, включая журналистов на востоке страны и в Крыму, могли работать свободно и безопасно при полной защите государства; и путем повышения признательности и поддержки свободы прессы через ваши слова, действия и политику", - подытожил Саймон.\r\nТолько в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.\r\nВсего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. \r\nА также по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.\r\nБолее того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.\r\nПравозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.\r\nТакже скоро будет три года со дня поджога "Интера": виновных так и не нашли.\r\nА еще в Украине ухудшился уровень свобод по информации Freedom House.\r\nИ также главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва получил политическое убежище в Австрии.