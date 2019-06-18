Комітет із захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу слова пріоритетом в Україні

Виконавчий директор Комітету захисту журналістів (КЗЖ) в Нью-Йорку Джоел Саймон закликав президента України Володимира Зеленського приділити пріоритетну увагу і сприяти свободі преси в Україні. Про це йдеться у відкритому листі, адресованому главі України, на сайт комітету. \r\nЯк зазначається у листі, в останні роки ряд українських журналістів піддавалися репресіям за їх репортажі, що свідчить про погіршення свободи преси в країні. \r\n"Найбільш показовим є випадок із журналістом-розслідувачем білоруського походження Павлом Шереметом, який був убитий в результаті вибуху автомобільної бомби в Києві 20 липня 2016 року. КЗЖ неодноразово закликав українську владу провести ретельне і незалежне розслідування і притягнути винних до відповідальності", - йдеться в тексті.\r\n"у першу річницю вбивства Шеремета я очолив делегацію КЗЖ в Україні, яка випустила нашу спеціальну доповідь: "Відмова у правосудді: Україна не просунулася в розслідуванні вбивства Павла Шеремета". Під час поїздки ми зустрілися з тодішнім президентом Петром Порошенком, щоб обговорити висновки доповіді і представити рекомендації українській владі. Порошенко сказав делегації, що у його уряду є політична воля, щоб вирішити справу. Тим не менш, не було ніякого прогресу в розслідуванні при адміністрації Порошенка, і влада обмежила доступ громадськості як до інформації про розслідування, так і до слідчих", - пише Саймон.\r\nУ зв'язку з цим глава комітету просить Зеленського забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності.\r\n"Тривала безкарність у вбивствах журналістів надає гнітючий вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, які висвітлюють потенційно делікатні та суперечливі питання", - йдеться в листі.\r\nТакож у Комітеті звернули увагу на іншого журналіста-Кирила Вишинського, головреда РИА Новости Украина, який перебуває під вартою з травня 2018 року. Як зазначив Саймон, йому загрожує тривалий термін позбавлення волі за звинуваченням в антидержавному звинуваченні, яке Вишинський заперечував. \r\n"Ми закликаємо ваш уряд виконати свої міжнародні зобов'язання щодо захисту свободи преси і захист прав всіх журналістів, незалежно від їх політичної приналежності або редакційної позиції, негайно і беззастережно звільнивши Вишинського", - заявив директор. \r\nКрім того, в листі звернули увагу на незалежного журналіста Станіслава Асєєва, якого протягом двох років утримують сепаратисти на Донбасі. \r\nЗа його словами, Асєєв, також відомий як Станіслав Васін, розповів для міжнародної і внутрішньої аудиторії про реалії, з якими стикаються українці, які живуть на сході. Повідомляється, що КЗЖ глибоко стурбований її безпекою і благополуччям і просить президента використовувати повноваження для забезпечення звільнення Асєєва.\r\nТакож Саймон підкреслив, що комітет веде невпинну роботу над тим, щоб забезпечити свободу журналісту "Укрінформ" Роману Сущенку, який перебуває в російській в'язниці з 2016 року, і закликав Зеленського докласти всіх зусиль для забезпечення його свободи. < p>"Україна в змозі показати регіональний приклад свободи преси - залежно від кроків, які ви зробили за час перебування на посаді президента. Ми благаємо вас дозволити такі випадки безкарності, як Павло Шеремет; захистити простір для критичної та незалежної журналістики, забезпечивши, щоб міжнародні і місцеві журналісти, включаючи журналістів на сході країни та в Криму, могли працювати вільно і безпечно при повному захисті держави; і шляхом підвищення вдячності і підтримки свободи преси через ваші слова, дії і політику", - підсумував Саймон.\r\nТільки в травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.\r\nВсього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів. \r\nА також за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештований.\r\nБільш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушила з мертвої точки.\r\nПравозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.\r\nТакож скоро буде три роки з дня підпалу "Інтера": винних так і не знайшли.\r\nА ще в Україні погіршився рівень свобод за інформацією Freedom House.\r\nІ також головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва отримав політичний притулок в Австрії.