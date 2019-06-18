Комітет із захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу слова пріоритетом в Україні

Виконавчий директор Комітету захисту журналістів (КЗЖ) в Нью-Йорку Джоел Саймон закликав президента України Володимира Зеленського приділити пріоритетну увагу і сприяти свободі преси в Україні. Про це йдеться у відкритому листі, адресованому главі України, на сайт комітету.

Як зазначається у листі, в останні роки ряд українських журналістів піддавалися репресіям за їх репортажі, що свідчить про погіршення свободи преси в країні.

"Найбільш показовим є випадок із журналістом-розслідувачем білоруського походження Павлом Шереметом, який був убитий в результаті вибуху автомобільної бомби в Києві 20 липня 2016 року. КЗЖ неодноразово закликав українську владу провести ретельне і незалежне розслідування і притягнути винних до відповідальності", - йдеться в тексті.

"у першу річницю вбивства Шеремета я очолив делегацію КЗЖ в Україні, яка випустила нашу спеціальну доповідь: "Відмова у правосудді: Україна не просунулася в розслідуванні вбивства Павла Шеремета". Під час поїздки ми зустрілися з тодішнім президентом Петром Порошенком, щоб обговорити висновки доповіді і представити рекомендації українській владі. Порошенко сказав делегації, що у його уряду є політична воля, щоб вирішити справу. Тим не менш, не було ніякого прогресу в розслідуванні при адміністрації Порошенка, і влада обмежила доступ громадськості як до інформації про розслідування, так і до слідчих", - пише Саймон.

У зв'язку з цим глава комітету просить Зеленського забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності.

"Тривала безкарність у вбивствах журналістів надає гнітючий вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, які висвітлюють потенційно делікатні та суперечливі питання", - йдеться в листі.

Також у Комітеті звернули увагу на іншого журналіста-Кирила Вишинського, головреда РИА Новости Украина, який перебуває під вартою з травня 2018 року. Як зазначив Саймон, йому загрожує тривалий термін позбавлення волі за звинуваченням в антидержавному звинуваченні, яке Вишинський заперечував.

"Ми закликаємо ваш уряд виконати свої міжнародні зобов'язання щодо захисту свободи преси і захист прав всіх журналістів, незалежно від їх політичної приналежності або редакційної позиції, негайно і беззастережно звільнивши Вишинського", - заявив директор.

Крім того, в листі звернули увагу на незалежного журналіста Станіслава Асєєва, якого протягом двох років утримують сепаратисти на Донбасі.

За його словами, Асєєв, також відомий як Станіслав Васін, розповів для міжнародної і внутрішньої аудиторії про реалії, з якими стикаються українці, які живуть на сході. Повідомляється, що КЗЖ глибоко стурбований її безпекою і благополуччям і просить президента використовувати повноваження для забезпечення звільнення Асєєва.

Також Саймон підкреслив, що комітет веде невпинну роботу над тим, щоб забезпечити свободу журналісту "Укрінформ" Роману Сущенку, який перебуває в російській в'язниці з 2016 року, і закликав Зеленського докласти всіх зусиль для забезпечення його свободи. < p>"Україна в змозі показати регіональний приклад свободи преси - залежно від кроків, які ви зробили за час перебування на посаді президента. Ми благаємо вас дозволити такі випадки безкарності, як Павло Шеремет; захистити простір для критичної та незалежної журналістики, забезпечивши, щоб міжнародні і місцеві журналісти, включаючи журналістів на сході країни та в Криму, могли працювати вільно і безпечно при повному захисті держави; і шляхом підвищення вдячності і підтримки свободи преси через ваші слова, дії і політику", - підсумував Саймон.

Тільки в травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів.

А також за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештований.

Більш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушила з мертвої точки.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

Також скоро буде три роки з дня підпалу "Інтера": винних так і не знайшли.

А ще в Україні погіршився рівень свобод за інформацією Freedom House.

І також головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва отримав політичний притулок в Австрії.