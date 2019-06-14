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14 июня 2019, пятница, 05:55 623
Финансы 2019-06-14T05:55:01+03:00
Українські Новини
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные

Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные

Деньги.
Деньги.

После того, как официальный курс гривны укреплялся, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-17 июня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3352,7726
100 долларов США 2641,7080
100 швейцарских франков 2661,0370
1000 иен 243,5662
10 российских рублей 4,0873
100 евро 2982,2242

Как сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.

Ранее после резкого скачка доллар и евро стабилизировались.

При этом, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

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