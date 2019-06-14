Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3352,7726 100 долларов США 2641,7080 100 швейцарских франков 2661,0370 1000 иен 243,5662 10 российских рублей 4,0873 100 евро 2982,2242

Как сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.

Ранее после резкого скачка доллар и евро стабилизировались.

При этом, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.