Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные

После того, как официальный курс гривны укреплялся, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-17 июня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3352,7726\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2641,7080\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2661,0370\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n243,5662\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0873\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2982,2242\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Национальном банке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков, а рубль снова начал дорожать в киевских обменниках.\r\nРанее после резкого скачка доллар и евро стабилизировались.\r\nПри этом, согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.