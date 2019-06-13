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13 июня 2019, четверг, 16:18 69
Выборы 2019-06-13T16:26:36+03:00
Українські Новини
От "Слуги народа" во второй части списка в Раду идут журналисты Коломойского

От "Слуги народа" во второй части списка в Раду идут журналисты Коломойского

"Слуга народа". Фото: zesluganarodu/Facebook

Во второй части списка "Слуги народа", который был обнародован сегодня, оказалось сразу несколько спикеров политсил, журналистка и пиарщик-брендолог, сообщает "Страна".

Номер 112 в списке отдали Евгении Кравчук - экс-пресс-секретарю партии "Укроп" (партию связывают с олигархом Игорем Коломойским), а ныне руководителю пресс-офиса "Слуги народа", 104 - Роксолане Пидласе, советнице по связям с общественностью министра экономического развития и первого вице-премьера Степана Кубива, а 131 - Татьяне Цыбе, которая взаимодействует со СМИ от "Слуги народа".

Есть в списке и журналисты. Под номером 150 идет Юля Палийчук из "Рабинович ТВ", которая работала много лет парламентским корреспондентом.

Как сообщали Українські Новини, ранее был опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список партии.

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.

Ведущий "1+1" Иванов шел на выборы по мажоритарке от "Слуги народа", но передумал из-за "ватного окружения" Зеленского.

Тем временем экс-депутат Одесского горсовета и известный спортсмен передумали баллотироваться от "Слуги народа".

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