Новый пешеходный мост в Киеве закрылся на ремонт

В Киеве закрыли пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой. Причина - регламентные ремонтные работы. Предварительно, откроют мост в пятницу вечером, 14 июня. Об этом сообщает "Информатор".\r\nКак сообщается, на данный момент мост с двух сторон закрыли ограждениями и туда нельзя пройти. На месте дежурит муниципальная охрана.\r\nЗакрытие моста на ремонт. Фото: "Информатор"\r\n"Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать, помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем ", - отметил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.\r\nКличко добавил, что в ближайшее время планируют заменить защитную пленку, которая пострадала от вандалов, на слой защитного "супербронированного" стекла.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве открылся скандальный мост из пластиказа почти полмиллиарда, на нем в тот же день треснуло стекло.\r\nПосле еще одно стекло пошло трещинами на скандальном мосту в Киеве.\r\nКличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.\r\nТем временем земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра.