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13 июня 2019, четверг, 15:04 534
Общество 2019-06-13T16:22:51+03:00
Українські Новини
Новый пешеходный мост в Киеве закрылся на ремонт

Новый пешеходный мост в Киеве закрылся на ремонт

Закрытие моста на ремонт. Фото:
Закрытие моста на ремонт. Фото: "Информатор"

В Киеве закрыли пешеходно-велосипедный мост, который находится между Крещатым парком и Владимирской горкой. Причина - регламентные ремонтные работы. Предварительно, откроют мост в пятницу вечером, 14 июня. Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщается, на данный момент мост с двух сторон закрыли ограждениями и туда нельзя пройти. На месте дежурит муниципальная охрана.

Закрытие моста на ремонт. Фото: Закрытие моста на ремонт. Фото: "Информатор"

"Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать, помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем ", - отметил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Кличко добавил, что в ближайшее время планируют заменить защитную пленку, которая пострадала от вандалов, на слой защитного "супербронированного" стекла.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве открылся скандальный мост из пластиказа почти полмиллиарда, на нем в тот же день треснуло стекло.

После еще одно стекло пошло трещинами на скандальном мосту в Киеве.

Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Тем временем земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра.

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