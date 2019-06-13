"Непроходная" партия Смешко "Сила и честь" рассчитывает на коалицию со "Слугой народа"

Политическая партия "Сила и честь" Игоря Смешко, которая, по последним рейтингам, не проходит в парламент, рассчитывает на создание коалиции в Верховной Раде с политической партией "Слуга народа".

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" сказал журналист, глава избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон, передают Українські Новини.

"Я думаю, что коалицию образуют именно "Сила народа"... То есть "Слуга народа" и "Сила и честь". Коалиция будет называться "Сила народа", - сказал он.

Гордон также подчеркнул, что партия рассчитывает набрать на досрочных выборах Рады от 10% до 18% голосов.

А тем временем, в "Слуге народа" раскрыли, кто баллотируется в Раду от партии: полный список кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, по опросу социологической группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" набирает 47,5% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,4%, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,5% и "Голос" - 6,4%, "Сила и честь" - 4,3% на выборах Рады.

11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.

Тем временем, опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".