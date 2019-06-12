Подросток получил пулю в спину в своем дворе в Житомирской области

Сегодня, 12 июня, был госпитализирован в местную больницу 12-летний житель с. Пятки, Чудновского района, Житомирской области с ранением спины, в то время, как подобный инцидент в июне завершился смертью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, передают Українські Новини.

Сообщение о несчастном случае поступило около 12:30 в Чудновское отделение полиции. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала и работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время в хозяйстве полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.

Напомним, что в Киевской области трагично погиб 2-летний ребенок.

Кроме того, продолжается следствие по делу 5-летнего Кирилла, который также получил ранение от патронов.

Полицеские, проходящие по следствию, отказывались давать показания и не желали сотрудничать. Также подозреваемые в убийстве отказывались сдавать кровь.

Решение об увольнении всех причастных к делу лиц будет принято после завершения следствия.