подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 16:29 137
Происшествия 2019-06-12T16:29:37+03:00
Українські Новини
Подросток получил пулю в спину в своем дворе в Житомирской области

Подросток получил пулю в спину в своем дворе в Житомирской области

Сегодня, 12 июня, был госпитализирован в местную больницу 12-летний житель с. Пятки, Чудновского района, Житомирской области с ранением спины, в то время, как подобный инцидент в июне завершился смертью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, передают Українські Новини.

Сообщение о несчастном случае поступило около 12:30 в Чудновское отделение полиции. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала и работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время в хозяйстве полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано. В то же время о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.

Напомним, что в Киевской области трагично погиб 2-летний ребенок.

Кроме того, продолжается следствие по делу 5-летнего Кирилла, который также получил ранение от патронов. 

Полицеские, проходящие по следствию, отказывались давать показания и не желали сотрудничать. Также подозреваемые в убийстве отказывались сдавать кровь.

Решение об увольнении всех причастных к делу лиц будет принято после завершения следствия.

Больше новостей о: Ранение Ребенок Житомирская область Нацполиция огнестрельное ранение Ранение ребенка

Архив
Новости
Минздрав предупредил украинцев о вреде для здоровья препарата Miracle Mineral Solution 16:51
На "Азовстали" на капремонт остановлена 6-я доменная печь 16:48
Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей 16:43
Герус извинился за слова о том, что Зеленский шутил о снижении тарифов 16:36
Суд снова арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко 16:30
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
Климкин заработал в мае 130 тысяч гривен при окладе в 6 000 гривен 16:52
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды 15:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok