Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС

Представитель президента Владимира Зеленского Федор Венеславский прогнозирует решение суда о конституционности роспуска Верховной Рады не позже 29 июня.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.\r\n"Представление признано неотложным. Дается на решение 1 месяц, то есть решение должно быть не позже 29 июня, но мы ждем раньше", - сказал он.\r\nОн добавил, что не допускает того, что КС признает неконституционным указ о роспуске.\r\nТакже он сообщил, что Зеленский пришел в КС, потому что его официально пригласили.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако сегодня решение о конституционности роспуска парламента принято не будет. \r\n4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.\r\nПредставитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.\r\nТем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.\r\nРанее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады.