подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 14:45 179
Судебная власть 2019-06-11T14:45:32+03:00
Українські Новини
Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС

Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

Представитель президента Владимира Зеленского Федор Венеславский прогнозирует решение суда о конституционности роспуска Верховной Рады не позже 29 июня.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Представление признано неотложным. Дается на решение 1 месяц, то есть решение должно быть не позже 29 июня, но мы ждем раньше", - сказал он.

Он добавил, что не допускает того, что КС признает неконституционным указ о роспуске.

Также он сообщил, что Зеленский пришел в КС, потому что его официально пригласили.

Как сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако сегодня решение о конституционности роспуска парламента принято не будет. 

4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. 

Больше новостей о: роспуск парламента Коституционный суд

Архив
Новости
Российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом 15:25
"Укрэнерго" готовится к запуску нового рынка электороэнергии 15:07
От здания откололась бетонная консоль в виде скульптуры атланта. Фото: Горячая линия города Львова
Во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта 14:55
Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС 14:45
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok