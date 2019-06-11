Решение о конституционности роспуска Рады будет не позже 29 июня, - представитель президента в КС

Представитель президента Владимира Зеленского Федор Венеславский прогнозирует решение суда о конституционности роспуска Верховной Рады не позже 29 июня.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Представление признано неотложным. Дается на решение 1 месяц, то есть решение должно быть не позже 29 июня, но мы ждем раньше", - сказал он.

Он добавил, что не допускает того, что КС признает неконституционным указ о роспуске.

Также он сообщил, что Зеленский пришел в КС, потому что его официально пригласили.

Как сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, однако сегодня решение о конституционности роспуска парламента принято не будет.

4 июня Конституционный Суд решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады.