Рішення про конституційність розпуску Ради буде не пізніше 29 червня, - представник президента в КС

Представник президента Володимира Зеленського Федір Венеславський прогнозує рішення суду про конституційність розпуску Верховної Ради не пізніше 29 червня.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Подання визнано невідкладним. Дається на рішення 1 місяць, тобто рішення має бути не пізніше 29 червня, але ми чекаємо раніше", - сказав він.

Він додав, що не допускає того, що КС визнає неконституційним указ про розпуск.

Також він повідомив, що Зеленський прийшов до КС, тому що його офіційно запросили.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, проте сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту прийнято не буде.

4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Венеславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Тим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.