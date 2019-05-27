Верховный Суд отказался рассматривать законность роспуска Рады

Кассационный административный суд Верховного Суда отказался рассматривать законность указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Верховный Суд отказал в открытии производства по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины", - сказано в нем.

Верховный Суд пришел к выводу, что проверка на предмет соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Верховной Рады и Президента относится к полномочиям КС.

Истец обосновывал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий парламента нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах депутатов 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе Рады.

Истец утверждал, что назначение внеочередных выборов на 21 июля также нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в депутаты), а именно препятствует его планам на отдых летом.

Верховный Суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий Рады и участие в этом процессе Президента не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

Постановление может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Верховный Суд получил 3 иска о незаконности роспуска Рады.

23 мая Верховный Суд получил первый иск о незаконности роспуска Рады.

Ранее бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил, что его организация "Спільна справа" обжаловала в Верховном Суде указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.