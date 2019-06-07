Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключает признание Конституционным судом антиконституционным указа Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов парламента на 21 июля.\r\nОб этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Указ, который является копией указа Петра Порошенко, который не имел никаких претензий на признание или непризнание его конституционным, может быть признан Конституционным судом таким, что не соответствует Конституции", - сказал Стефанчук.\r\nПредставитель Президента отметил, что команда Зеленского подготовила план действий на случай признания указа антиконституционным.\r\nВ то же время политик надеется, что представитель главы государства в КС Федор Вениславский сможет обосновать законность такого решения, а сам суд будет придерживаться закона и справедливости.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. Также Верховный Суд получил 3 иска о незаконности роспуска Рады.\r\nТем временем, указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.