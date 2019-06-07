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07 июня 2019, пятница, 10:28 413
Судебная власть 2019-06-07T10:28:06+03:00
Українські Новини
Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады

Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады

Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левин/Левый берег
Руслан Стефанчук. Фото: Макс Левин/Левый берег

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключает признание Конституционным судом антиконституционным указа Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов парламента на 21 июля.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Указ, который является копией указа Петра Порошенко, который не имел никаких претензий на признание или непризнание его конституционным, может быть признан Конституционным судом таким, что не соответствует Конституции", - сказал Стефанчук.

Представитель Президента отметил, что команда Зеленского подготовила план действий на случай признания указа антиконституционным.

В то же время политик надеется, что представитель главы государства в КС Федор Вениславский сможет обосновать законность такого решения, а сам суд будет придерживаться закона и справедливости.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. Также Верховный Суд получил 3 иска о незаконности роспуска Рады.

Тем временем, указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу. 

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