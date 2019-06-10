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10 июня 2019, понедельник, 19:18 16
Судебная власть 2019-06-10T19:18:10+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского в КС уверен, что оснований для признания роспуска Рады неконституционным нет

Представитель Зеленского в КС уверен, что оснований для признания роспуска Рады неконституционным нет

Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский уверен, что нет никаких оснований для признания указа о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"По нашему убеждению, у КС никаких правовых оснований для того, чтобы ставить под сомнение конституционность указа Президента нет и быть не может. В суде завтра наша команда полностью докажет, что указ Президента является конституционным", - сказал он.

Вениславский добавил, что докажет в суде факт отсутствия коалиции с марта 2016 года.

"Мы докажем, что коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко... Количество народных депутатов стало меньше, чем требует Конституция Украины и это абсолютно очевидная истина, которая не требует доказательств, потому что она фактически признана самими депутатами, и предыдущий Президент заявлял, что у него есть право досрочного роспуска парламента, но он его не применяет", - сказал он.

Также он заверил, что докажет отсутствие коалиции не только де-юре, но и де-факто.

"Коалиция не существовала фактически, потому что не выполняла свои полномочия, которые закреплены за ней Конституцией. Мы предоставим свидетельства, которые являются не установленным фактом, а являются общеизвестными", - сказал он.

Вениславский также заверил, что при подготовке указа Зеленского юридическая точность всех формулировок была максимально выверена.

Как сообщали Українські Новини, завтра Зеленский посетит заседание КС по делу о конституционности роспуска Рады.

Тем временем, Стефанчук не исключает признание КС антиконституционным указа Зеленского о роспуске Рады.

Ранее Верховный Суд отказывался рассматривать законность роспуска Рады. 

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