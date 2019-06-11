Невідомий повідомив про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту

Невідомий повідомив про мінування Конституційного Суду, де сьогодні проходить розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Українським Новинам повідомила охорона суду.

"Надійшов дзвінок про мінування", - сказав охоронець.

На даний момент проводиться перевірка на предмет наявності вибухівки.

В будівлю КС нікого не впускають.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, проте представник Ради в КС повідомив, що ухвалення КС рішення за позовом про конституційність розпуску парламенту у вівторок не буде.

4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Тим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.