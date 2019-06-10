АЭС и университет в Ровно проверяют на взрывчатку

Неизвестные сообщили о минировании Ровенской атомной электростанци, которая недавно отключила 3-й энергоблок из-за неисправности.

Об этом говорится сообщении пресс-службы Ровенской области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в понедельник в полицию в 11:20 поступило анонимное сообщение о минировании Ровенской АЭС.

Кроме того, в 10:55 в полицию поступило сообщение от помощника ректора Ровенского государственного гуманитарного университета о том, что на электронный адрес поступило письмо о минировании учебного заведения.

На данный момент оперативники проверяют здания.

Как сообщали Українськi Новини, на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, но сотрудников не эвакуировали.

Тем временем неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове, а 700 человек эвакуировали из-за "минирования" под Херсоном.

Также полиция эвакуировала около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе, а в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.