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10 июня 2019, понедельник, 16:03 177
Происшествия 2019-06-10T16:07:37+03:00
Українські Новини
АЭС и университет в Ровно проверяют на взрывчатку

АЭС и университет в Ровно проверяют на взрывчатку

Ровенская АЭС. Фото: korrespondent.net
Ровенская АЭС. Фото: korrespondent.net

Неизвестные сообщили о минировании Ровенской атомной электростанци, которая недавно отключила 3-й энергоблок из-за неисправности.

Об этом говорится сообщении пресс-службы Ровенской области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в понедельник в полицию в 11:20 поступило анонимное сообщение о минировании Ровенской АЭС.

Кроме того, в 10:55 в полицию поступило сообщение от помощника ректора Ровенского государственного гуманитарного университета о том, что на электронный адрес поступило письмо о минировании учебного заведения.

На данный момент оперативники проверяют здания.

Как сообщали Українськi Новини, на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, но сотрудников не эвакуировали.

Тем временем неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове, а 700 человек эвакуировали из-за "минирования" под Херсоном.

Также полиция эвакуировала около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе, а в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.

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