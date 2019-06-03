Кучма в Минске хочет инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая

Бывший Президент (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кучма намерен инициировать перемирие на Донбассе на время уборки урожая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В ходе встречи в понедельник с членами украинской делегации ТКГ Президент Владимир Зеленский обсудил перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

"Проблема безопасности - один из главных вопросов", - сказал Кучма.

По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать "минский процесс".

Руководитель украинской части ТКГ также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины.

Кучма сообщил, что будет инициировать прекращение боевых действий на время жатвы.

Во встрече приняли участие, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, замглавы Администрации Президента Владимир Пристайко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, глава общественной организации "Украинский институт по правам человека" Валерия Лутковская.

Как сообщали Українськi Новини, Кучма возглавит украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.