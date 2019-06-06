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06 червня 2019, четвер, 19:45 13
Політика 2019-06-06T20:00:09+03:00
Українські Новини
Передвиборча кампанія: Кучма назвав причину критики ініціативи заборони відповідь вогню

Передвиборча кампанія: Кучма назвав причину критики ініціативи заборони відповідь вогню

Колишній Президент (1994-2005), представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони вогню у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Часто коментарі з'являються такі, що коли дивишся, то думаєш, хто ж їх породив? Звичайно, їх народжують тоді, коли потрібно десь палиці у колеса вставити... Давайте не перекручувати ситуацію. Я розумію, що зараз передвиборча кампанія і багатьом хочеться поставити владу в незручне становище. Влада начебто говорить зрозумілі речі, а це комусь не подобається", - сказав він.

Кучма закликав політиків думати про майбутнє, а не "боротися за булаву і вішати ярлики".

"Ми стали для Європи не зовсім цікавими. За цей час Європа нам чимось допомогла? Що ми з ними торгуємо? Сировиною? З іншим нас не пускають. У нас війна, а ми боремося за булаву і кожен намагається показати, що він найкращий, замість вирішення головної проблеми. Кожен документ, який Президент вносить до парламенту, - блокується. Давайте разом думати про завтрашній день, а не про те, які ярлики повісити один на одного", - сказав він.

Кучма також погодився з Президентом Володимиром Зеленським, що найважливішим є питання світу.

Як повідомляли Українські Новини, Кучма заявляє, що ініціатива про заборону вогню у відповідь на Донбасі стосується очевидних провокацій, що здійснюються з районів з цивільними об'єктами.

Колишній Президент Петро Порошенко у відповідь на ініціативу заборони вогню у відповідь на Донбасі закликав чітко визначити червоні лінії, за якими настає капітуляція.

На переговорах у Мінську Кучма очолив українську частину ТКГ.

Раніше Кучма заявляв про намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

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