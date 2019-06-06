Не давайте спуску никому: Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником, который отмечают 6 июня. Он призвал представителей СМИ продолжать работать на пользу стране.

Зеленский подчеркнул, что высоко ценит работу журналистов, ведь они доносят до людей правду.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому – ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем ​​журналиста!" – написал Зеленский.

Напомним, что сегодня "четвертая власть" отмечает свой профессиональный праздник.

Как сообщали Українські Новини ранее, только в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. При этом, должного внимания со стороны правоохранительных органов к преступлениям против работников СМИ нет - большинство из них остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

Как сообщали Українські Новини ранее, по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.

Более того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.