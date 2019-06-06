Не давайте спуску нікому: Зеленський привітав журналістів з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом, яке відзначають 6 червня. Він закликав представників ЗМІ продовжувати працювати на користь країні.

Зеленський підкреслив, що високо цінує роботу журналістів, адже вони доносять до людей правду.

"У вас багато талантів. Але один я ціную найбільше: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Велике спасибі. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні нинішніх, ні колишніх, ні майбутнім. Тому що за вами має бути правда, тільки правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!", – написав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні "четверта влада" відзначає своє професійне свято.

Як повідомляли Українські Новини раніше, тільки в травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів. При цьому, належної уваги з боку правоохоронних органів до злочинів проти працівників ЗМІ немає - більшість з них залишаються нерозкритими і навіть не потрапляють до суду.

Як повідомляли Українські Новини раніше, за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештований.

Більш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушила з мертвої точки.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.