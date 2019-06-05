Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими мальчика

Министр внутренних дел Арсен Аваков не намерен уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Киевской области.

Об этом он заявил журналистам, передают Українськi Новини.

"Политическая ответственность министра всегда есть... Этот парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже.." - сказал он.

В то же время министр дал понять журналистам, что сам не будет подавать в отставку.

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке", - ответил Аваков на вопрос журналиста об отставке.

Кроме того, министр не считает, что глава Нацполиции Сергей Князев должен уходить в отставку.

По его мнению, данная ситуация не свидетельствует о провале реформы полиции.

"К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь", - резюмировал он.

Министр считает, что полиция оперативно и профессионально действовала при поиске подозреваемых.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским.

Также петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.

Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Тем временем Князев не намерен подавать в отставку.