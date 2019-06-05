Князев не намерен подавать в отставку, - источник

Глава Национальной полиции Сергей Князев не намерен подавать в отставку из-за скандала с подозрением полицейских в убийстве 5-летнего ребенка в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Нацполиции.

"А какой смысл? У нас каждый день должен кто-то подавать в отставку?", - сказал собеседник.

По его словам, Князев выполняет свои обязанности и пообещал, что виновные в убийстве ребенка понесут справедливое наказание.

Собеседник агентства сообщил, что из-за случившего Князев уволил начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киева арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Также Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским.

Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.

Тем временем петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.