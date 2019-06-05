Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими хлопчика

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Київській області.\r\nПро це він заявив журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Політична відповідальність міністра завжди є... Цей парламент може відправити мене у відставку, і наступний теж..." - сказав він.\r\nВодночас міністр дав зрозуміти журналістам, що сам не подаватиме у відставку.\r\n"Ще питання є?.. Я не напишу заяву про відставку", - відповів Аваков на питання журналіста про відставку.\r\nКрім того, міністр не вважає, що голова Нацполіціі Сергій Князєв має йти у відставку.\r\nНа його думку, ця ситуація не свідчить про провал реформи поліції.\r\n"На жаль, таке трапляється. Хлопчика не повернеш", - резюмував він.\r\nМіністр вважає, що поліція оперативно і професійно діяла під час пошуку підозрюваних.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Аваков і Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським.\r\nТакож петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні.\r\nГолосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nТим часом Князєв не має наміру подавати у відставку.