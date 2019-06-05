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05 червня 2019, середа, 13:33 50
Кабмін 2019-06-05T14:30:44+03:00
Українські Новини
Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими хлопчика

Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими хлопчика

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Київській області.

Про це він заявив журналістам, передають Українські Новини.

"Політична відповідальність міністра завжди є... Цей парламент може відправити мене у відставку, і наступний теж..." - сказав він.

Водночас міністр дав зрозуміти журналістам, що сам не подаватиме у відставку.

"Ще питання є?.. Я не напишу заяву про відставку", - відповів Аваков на питання журналіста про відставку.

Крім того, міністр не вважає, що голова Нацполіціі Сергій Князєв має йти у відставку.

На його думку, ця ситуація не свідчить про провал реформи поліції.

"На жаль, таке трапляється. Хлопчика не повернеш", - резюмував він.

Міністр вважає, що поліція оперативно і професійно діяла під час пошуку підозрюваних.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков і Князєв зустрілися з родиною 5-річного Кирила, вбитого поліцейським.

Також петиція за відставку Авакова зібрала половину необхідної кількості підписів лише за 2 дні.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Тим часом Князєв не має наміру подавати у відставку.

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