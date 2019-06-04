Арестован второй полицейский, подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка

Голосеевский районный суд Киев арестовал полицейского Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\nОб этом сказала судья Наталья Чередниченко, передают Українськi Новини.\r\nОна удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.\r\nХодатайство защиты об освобождении подозреваемого под домашний арест суд отклонил.\r\nПетровец отрицает, что совершил смертоносный выстрел в голову ребенка.\r\nРанее суд арестовал еще одного подозреваемого - полицейского Ивана Приходько.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемого в убийстве 5-летнего ребенка полицейского арестовали.\r\nТем временем, подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка полицейский Приходько отрицает вину.