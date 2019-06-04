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04 июня 2019, вторник, 19:32 369
Силовые структуры 2019-06-04T19:32:11+03:00
Українські Новини
Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским

Аваков и Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла, убитого полицейским

Аваков и Князев на встрече с семьей погибшего Кирилла. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Аваков и Князев на встрече с семьей погибшего Кирилла. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает родственникам 5-летнего мальчика, погибшего в Василькове Киевской области, внимательно следить за ходом расследования.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков во время встречи с семьей погибшего 5-летнего Кирилла Тлявова.

На встрече также присутствовал глава Национальной полиции Сергей Князев.

Отмечается, что родственники мальчика попросили организовать психологическую помощь для их старшего сына.

В связи с этим Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Тем временем, петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня.

Ранее умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом. Из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции.

Глава полиции Киевской области подал в отставку и просится в ООС из-за смерти ребенка.

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