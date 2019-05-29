Саакашвили вернулся в Украину, его встретили с караваем

Сегодня, 29 мая, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому вчера вернул украинское гражданство Президент Владимир Зеленский, вернулся в Украину. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция, которую Саакашвили запустил в Facebook.\r\nИзвестно, что самолет из Варшавы с Саакашвили на борту приземлился в аэропорту Борисполь.\r\n\r\nНа трансляции, которую Саакашвили ведет в соцсети, можно увидеть, что его пришло встретить большое количество людей: журналисты, соратники по партии "Рух новых сил" и другие.\r\nТакже можно наблюдать, как люди встречают Саакшвили с караваем.\r\nКак сообщали Українські Новини, 26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. \r\nРанее Путин советовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт,