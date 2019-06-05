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05 червня 2019, середа, 10:01 28
Президент 2019-06-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі

Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі

Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Зеленського

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не має жодних політичних планів з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, якому повернув українське громадянство.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя, проведеному в спортзалі на велотренажерах, передають Українські Новини.

У Зеленського запитали, чим було спричинено повернення громадянства Саакашвілі: відновленням справедливості або політичним планом.

"Ні. Політичних планів немає. Плани були дуже прості й людяні. Я обіцяв пресі. Я говорив, що вважаю, що у нього забрали паспорт незаконно, тому я його йому повернув. Ось і все", - відповів Президент.

На уточнююче запитання, чи є у Зеленського якісь політичні плани або проекти з Саакашвілі, він відповів негативно.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду і похвалив Зеленського.

Раніше Саакашвілі повернувся в Україну, його зустріли з короваєм.

Крім того, Саакашвілі заявив, що політичних амбіцій у нього немає та на посади він не рветься.

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