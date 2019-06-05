Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський запевняє, що не має жодних політичних планів з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, якому повернув українське громадянство.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя, проведеному в спортзалі на велотренажерах, передають Українські Новини.\r\nУ Зеленського запитали, чим було спричинено повернення громадянства Саакашвілі: відновленням справедливості або політичним планом.\r\n"Ні. Політичних планів немає. Плани були дуже прості й людяні. Я обіцяв пресі. Я говорив, що вважаю, що у нього забрали паспорт незаконно, тому я його йому повернув. Ось і все", - відповів Президент.\r\nНа уточнююче запитання, чи є у Зеленського якісь політичні плани або проекти з Саакашвілі, він відповів негативно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду і похвалив Зеленського.\r\nРаніше Саакашвілі повернувся в Україну, його зустріли з короваєм.\r\nКрім того, Саакашвілі заявив, що політичних амбіцій у нього немає та на посади він не рветься.