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29 мая 2019, среда, 20:40 95
Общество 2019-05-29T21:16:44+03:00
Українські Новини
Саакашвили похвалил Зеленского

Саакашвили похвалил Зеленского

Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Михаил Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, похвалил Президента Владимира Зеленского за восстановление украинского гражданства экс-президента Грузии. Об этом Саакашвили сказал журналистам возле аэропорта "Борисполь", пишет УП.

"Это человек (Зеленский), у которого слова не расходятся с делом. После первого тура (выборов президента) он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!" - заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, в этом отличие Зеленского от его предшественника.

"Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Ранее, 26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили

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