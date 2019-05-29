Саакашвили похвалил Зеленского

Михаил Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, похвалил Президента Владимира Зеленского за восстановление украинского гражданства экс-президента Грузии. Об этом Саакашвили сказал журналистам возле аэропорта "Борисполь", пишет УП.\r\n"Это человек (Зеленский), у которого слова не расходятся с делом. После первого тура (выборов президента) он сказал, что мне нужно вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал – пацан сделал. Точка!" - заявил Саакашвили.\r\nПо словам Саакашвили, в этом отличие Зеленского от его предшественника.\r\n"Порошенко обещал добровольцам гражданство в пяти своих выступлениях и ни одному не дал. Зеленский один раз сказал и сразу дал. Вот и разница между новым президентом и предшественником", - отметил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили\r\nРанее, 26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.