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29 мая 2019, среда, 08:24 418
Политика 2019-05-29T08:24:38+03:00
Українські Новини
Саакашвили заявил, что политических амбиций у него нет и на должности он не рвется

Саакашвили заявил, что политических амбиций у него нет и на должности он не рвется

Экс-президент Грузии и бывший глава  Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которому вчера вернули гражданство Украины, заявил, что не имеет политических амбиций в Украине. Об этом он рассказал в эфире 112 Украина.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", − заверил политик.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркнул, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список какой-либо политсилы на досрочных выборах по причине длительного отсутствия в Украине. По законодательству, он должен прожить на территории страны пять лет.

Саакашвили сегодня планирует прилететь в "Борисполь" из Варшавы.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

Год назад суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.

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