Межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 19 коп. в четверг снизился на 27 коп. до 26,95 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,76-26,80 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,84-26,88 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,93-26,97 UAH\/USD.\r\nВ четверг НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 2,8% с 27,72 UAH\/USD до 26,95 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\n28 мая курс гривны на межбанке падал второй день подряд.\r\nТакже сегодня доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.\r\nТем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.