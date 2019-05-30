Межбанк рекордно обвалил гривну сразу на 27 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 19 коп. в четверг снизился на 27 коп. до 26,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,76-26,80 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,84-26,88 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,93-26,97 UAH/USD.

В четверг НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 2,8% с 27,72 UAH/USD до 26,95 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,27% с 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

28 мая курс гривны на межбанке падал второй день подряд.

Также сегодня доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30. Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту и на прошлой недели купил на межбанке 70 млн гривен.