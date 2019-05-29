Официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек

НБУ понизил официальный курс гривны на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 мая, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 мая, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.

В среду официальный курс гривны обвалился.

В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов, а Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.