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29 мая 2019, среда, 15:55 271
Экономика 2019-05-29T16:29:04+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек

Официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек

Гривна.
Гривна.

НБУ понизил официальный курс гривны на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 мая, на 27,72 коп. до 26,6834 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 мая, на 8,05 коп. до 26,4062 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что Украине придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10% в преддверии ожиданий нового глобального кризиса и раскритиковал досрочные выборы.

В среду официальный курс гривны обвалился.

В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов, а Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

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