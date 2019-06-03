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03 июня 2019, понедельник, 10:20 729
Экономика 2019-06-03T10:21:01+03:00
Українські Новини
После выходных доллар резко упал в киевских обменниках

После выходных доллар резко упал в киевских обменниках

Доллар
Доллар

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 мая на 8,66 коп. до 26,9465 UAH/USD, курс покупки - на 13,93 коп. до 26,5397 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,56 коп. до 29,5371 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,03 коп. до 30,0968 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5397 26,9465 29,5371 30,0968 3,64 4,24
Максимальный 26,8000 27,1000 29,9000 30,5000 4,00 5,00
Минимальный 26,0000 26,8000 29,0000 29,9500 2,50 4,06

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника.

Ранее доллар и евро перед выходными взлетели в цене.

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