После выходных доллар резко упал в киевских обменниках

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 мая на 8,66 коп. до 26,9465 UAH\/USD, курс покупки - на 13,93 коп. до 26,5397 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 6,56 коп. до 29,5371 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,03 коп. до 30,0968 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,5397\r\n26,9465\r\n29,5371\r\n30,0968\r\n3,64\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,8000\r\n27,1000\r\n29,9000\r\n30,5000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,8000\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил гривну к доллару с понедельника.\r\nРанее доллар и евро перед выходными взлетели в цене.