Курс рубля в киевских обменниках продолжает расти

В четверг, 30 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 29 мая вырос на 1 копейку и составил 3,64 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 30 мая:

Курсы наличной иностранной валюты:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,64 4,20 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,06

Как сообщали Українські Новини, доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30 в четверг.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.