Курс рубля в киевских обменниках продолжает расти

В четверг, 30 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 29 мая вырос на 1 копейку и составил 3,64 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,20 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 30 мая:\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,64\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30 в четверг.\r\nРанее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.