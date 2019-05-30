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30 мая 2019, четверг, 12:01 841
Экономика 2019-05-30T12:01:12+03:00
Українські Новини
Курс рубля в киевских обменниках продолжает расти

Курс рубля в киевских обменниках продолжает расти

В четверг, 30 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 29 мая вырос на 1 копейку и составил 3,64 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 30 мая:

Курсы наличной иностранной валюты:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,64 4,20
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,06

Как сообщали Українські Новини, доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30 в четверг.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

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