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04 червня 2019, вівторок, 10:15 26
Фінанси 2019-06-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Долари та євро після різкого падіння злетіли в обмінниках

Долари та євро після різкого падіння злетіли в обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 червня на 19,79 коп. до 27,1423 UAH/USD, курс купівлі - на 20,57 коп. до 26,7611 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 32,08 коп. до 29,8714 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 33,25 коп. до 30,4377 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,7611 27,1423 29,8714 30,4377 3,73 4,24
Максимальний 27,0000 27,3000 30,3000 30,8000 4,02 5,00
Мінімальний 26,1000 27,0000 29,0000 30,1500 3,00 4,06

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.

Офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.

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