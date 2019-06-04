Долари та євро після різкого падіння злетіли в обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 червня на 19,79 коп. до 27,1423 UAH\/USD, курс купівлі - на 20,57 коп. до 26,7611 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 32,08 коп. до 29,8714 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 33,25 коп. до 30,4377 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,7611\r\n27,1423\r\n29,8714\r\n30,4377\r\n3,73\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n27,0000\r\n27,3000\r\n30,3000\r\n30,8000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,1000\r\n27,0000\r\n29,0000\r\n30,1500\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міжбанк рекордно обвалив гривню відразу на 27 копійок. Також курс рубля в київських обмінниках продовжує зростати. Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом НБУ продовжує скуповувати валюту і минулого тижня купив на міжбанку 70 млн гривень.\r\nОфіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.