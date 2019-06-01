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01 июня 2019, суббота, 09:06 2648 Документ
Экономика 2019-06-01T09:13:20+03:00
Українські Новини
Газ подорожал на 38 копеек с сегодняшнего дня

Газ подорожал на 38 копеек с сегодняшнего дня

Газовая горелка. Фото: пресс-служба
Газовая горелка. Фото: пресс-служба "Черниговгаз Сбыт"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила цену на природный газ для населения на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен/куб. м (с НДС) на июнь.

Об этом свидетельствует дополнение к договорам купли-продажи газа, копией которого располагают Українські Новини.

"Нефтегаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен/куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей.

Также "Нефтегаз" снижает с июля цену на газ для населения на 61 копейку, а Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".

Ранее Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Кроме того, для выполнения плана закачки газа "Нефтегазу" нужен 1 мрлд долларов.

Также Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Кудрицкого, а результаты аудита "Нефтегаза" передали в ГПУ и обнаружели нарушения.

Тем временем НБУ прогнозирует рост цены на газ еще почти на четверть.

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