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01 червня 2019, субота, 09:06 51 Документ
Економіка 2019-06-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні

Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні

Газовий пальник. Фото: прес-служба
Газовий пальник. Фото: прес-служба "Чернігівгаз Збут"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на природний газ для населення на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень/куб. м (з ПДВ) на червень.

Про це свідчить доповнення до договорів купівлі-продажу газу, копією якого мають Українські Новини.

"Нафтогаз" підготував і розіслав газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень/куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів.

Також "Нафтогаз" знижує з липня ціну на газ для населення на 61 копійку.

НБУ прогнозував зростання ціни на газ ще майже на чверть. Також Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу".

Раніше Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.

Крім того, для виконання плану закачування газу "Нафтогазу" потрібен 1 мрлд доларів.

Також Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького, а результати аудиту "Нафтогазу" передали до ГПУ і обнаружели порушення.

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