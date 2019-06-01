Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на природний газ для населення на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень\/куб. м (з ПДВ) на червень.\r\nПро це свідчить доповнення до договорів купівлі-продажу газу, копією якого мають Українські Новини.\r\n"Нафтогаз" підготував і розіслав газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень\/куб. м.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів.\r\nТакож "Нафтогаз" знижує з липня ціну на газ для населення на 61 копійку.\r\nНБУ прогнозував зростання ціни на газ ще майже на чверть. Також Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу".\r\nРаніше Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.\r\nКрім того, для виконання плану закачування газу "Нафтогазу" потрібен 1 мрлд доларів.\r\nТакож Кабмін звільнив члена спостережної ради "Нафтогазу" Кудрицького, а результати аудиту "Нафтогазу" передали до ГПУ і обнаружели порушення.