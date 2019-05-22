Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Кудрицкого

Кабинет Министров уволил члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Владимира Кудрицкого.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.\r\nОтмечается, что данное решение было принято в среду, 22 мая.\r\nКудрицкий был избран членом набсовета в соответствии с распоряжением Кабмина от 13 декабря 2017 года.\r\nКудрицкий занимает должность директора по стратегии и инвестициям национальной энергетической компании "Укрэнерго".\r\nДо назначения в "Укрэнерго" занимал должность директора по развитию оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснефть".\r\nДо этого работал операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в ведущих международных и украинских компаниях: MHP S.A. ("Мироновский хлебопродукт"), EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин лишили возможности назначать и увольнять правление "Нефтегаза".\r\nТем временем, результаты аудита "Нефтегаза" переданы в ГПУ: обнаружены нарушения.