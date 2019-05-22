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22 мая 2019, среда, 20:09 483
Политика 2019-05-22T20:09:41+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Кудрицкого

Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Кудрицкого

Кабинет Министров уволил члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Владимира Кудрицкого.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.

Отмечается, что данное решение было принято в среду, 22 мая.

Кудрицкий был избран членом набсовета в соответствии с распоряжением Кабмина от 13 декабря 2017 года.

Кудрицкий занимает должность директора по стратегии и инвестициям национальной энергетической компании "Укрэнерго".

До назначения в "Укрэнерго" занимал должность директора по развитию оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснефть".

До этого работал операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в ведущих международных и украинских компаниях: MHP S.A. ("Мироновский хлебопродукт"), EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин лишили возможности назначать и увольнять правление "Нефтегаза".

Тем временем, результаты аудита "Нефтегаза" переданы в ГПУ: обнаружены нарушения.

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