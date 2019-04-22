Снижение цен на газ: Кабмин и "Нефтегаз" согласовали тарифы на май

Кабинет Министров и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май до 8 247 гривен за тыс. куб. м.\r\nОб этом говорится в сообщении НАКа, передают Українськi Новини.\r\n"По поручению Кабинета Министров "Нефтегаз" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и снизить ее до уровня 8 247 за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, такой подход и такой уровень цены были согласованы в понедельник на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.\r\nРазработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от 19 октября 2018 №867, цена для населения снижается соответствующим образом.\r\nПри этом, если рыночная цена для промышленности превышает установленный правительством уровень, то цена газа для населения останется на этом уровне.\r\nСогласно сообщению, ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нефтегазом" и всеми контрагентами, которые покупают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее был признан противоправным порядок формирования цен на газ для населения, утвержденный Кабмином в 2016 году.\r\nПеред этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.\r\nРанее меморандум с МВФ предусматривал поднятие с 1 апреля 2016 года цены на газ для населения в рамках социальной нормы 1 200 куб. м в отопительный сезон до уровня 75% от импортного паритета.