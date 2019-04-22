Снижение цен на газ: Кабмин и "Нефтегаз" согласовали тарифы на май

Кабинет Министров и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май до 8 247 гривен за тыс. куб. м.

Об этом говорится в сообщении НАКа, передают Українськi Новини.

"По поручению Кабинета Министров "Нефтегаз" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и снизить ее до уровня 8 247 за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, такой подход и такой уровень цены были согласованы в понедельник на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.

Разработанный механизм предполагает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от 19 октября 2018 №867, цена для населения снижается соответствующим образом.

При этом, если рыночная цена для промышленности превышает установленный правительством уровень, то цена газа для населения останется на этом уровне.

Согласно сообщению, ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нефтегазом" и всеми контрагентами, которые покупают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая.

Как сообщали Українські Новини, ранее был признан противоправным порядок формирования цен на газ для населения, утвержденный Кабмином в 2016 году.

Перед этим с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.

Ранее меморандум с МВФ предусматривал поднятие с 1 апреля 2016 года цены на газ для населения в рамках социальной нормы 1 200 куб. м в отопительный сезон до уровня 75% от импортного паритета.